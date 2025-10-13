Похищенная во времена ВОВ карта Ингерманландии вернулась в ГМЗ «Павловск»

Похищенная во времена Великой Отечественной войны карта Ингерманландии 1676 года вернулась в ГМЗ «Павловск». Об этом рассказала пресс-служба музея-заповедника 13 октября.

Коллекционер-меценат Дмитрий Попов узнал, что похищенная из Дворцовой библиотеки России карта поступила на один из аукционов Германии. Петербуржец выкупил предмет и вернул его музею.

В сводном каталоге музейных предметов, утраченных и похищенных во время Великой Отечественной войны, эта карта значится под номером 1072.

По словам старшего научного сотрудника ГМЗ «Павловск» Ольги Ламеко, карта была издана в Петербурге в 1827 году и была составлена штабс-капитаном Военно-топографического депо А. С. Бергенгеймом на основании подлинных документов XVII века.

Андрей Маркелов