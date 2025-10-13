Павильон минеральных вод Верландера в Красном Селе восстановят после торгов

В рамках программы «Рубль за метр» 29 октября пройдут торги по объекту культурного наследия регионального значения «Павильон минеральных вод Верландера». Инвесторы могут подать заявки до 27 октября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павильон минеральных вод Верландера

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга Павильон минеральных вод Верландера

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга

Программа Смольного предполагает предоставление льготных условий долгосрочной аренды взамен на восстановление объекта. Павильон минеральных вод Верландера возведен в 1881 году. В его состав входят двухэтажное здание, колодцы, источник с чистейшей ключевой водой, теплицы и большой фруктовый сад.

«Павильон Верландера — часть промышленной истории Петербурга, связанная с развитием железных дорог и предпринимательства. Сохранение исторического и архитектурного наследия Северной столицы — наш долг перед будущими поколениями», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Оранжерею» в Петергофе сдали в аренду по программе «Рубль за метр».

Татьяна Титаева