Главные новости за 7 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Тоннельметрострой» построит наклонные ходы четырех станций «коричневой» ветки метро в Петербурге. Речь идет о «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

Утром 7 октября на Кировско-Выборгской линии петербургского метро случился масштабный сбой. Станции «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» закрывали на вход и выход. В 9:19 в метрополитене сообщили об открытии станций и восстановлении движения.

В ночь с 6 на 7 октября в Красногвардейском районе Петербурга сгорели два лазурных автобуса. Пострадавших в результате инцидента нет.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» через суд требует от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» возместить 465 тыс. рублей ущерба и 28 тыс. рублей госпошлины. Иск подан из-за затопления подвала отделения на Серпуховской улице, 20. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», комментируя иск о возмещении убытков после затопления подвала регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», переадресовало финансовые требования к страховой компании.

В настоящее время количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области составило 45 человек. По уголовному делу о массовом отравлении были задержаны в Москве еще двое подозреваемых. В СИЗО 7 октября отправили одного из них.

Псковский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя «Яблока» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Политику заменили домашний арест на запрет определенных действий.

Василеостровский районный суд признал экс-депутата городского Законодательного собрания и иноагента Максима Резника виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

По итогам III квартала 2025 года средняя стоимость квартир на первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 24% к аналогичному периоду прошлого года и составила 115 млн рублей. Средневзвешенная цена лотов в элитных новостройках прибавила 26% за год и 1% за III квартал, достигнув 940 тыс. рублей за кв. м.

Более 50 кг запрещенных веществ изъяли у задержанных участников организованной группы. Злоумышленники причастны к незаконному распространению наркотиков в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и в других субъектах.

В отношении двух жительниц Санкт-Петербурга возбудили уголовные дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие устанавливает их местоположение.