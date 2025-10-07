ФСБ изъяла более 50 кг наркотиков у причастных к распространению веществ в Петербурге

Более 50 кг запрещенных веществ изъяли у задержанных участников организованной группы. Злоумышленники причастны к незаконному распространению наркотиков в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и в других субъектах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Карелии.

Среди изъятой партии было свыше 27,5 кг эфедрона, около 17,3 кг гашиша, около пяти кг наркотического средства метадон, более 570 граммов мефедрона. ФСБ задержала пять участников организованной группы. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в особо крупном размере).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупную партию синтетических наркотиков нашли в квартире на улице Орджоникидзе.

Татьяна Титаева