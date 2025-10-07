Два лазурных автобуса сгорели ночью в Красногвардейском районе

В ночь с 6 на 7 октября в Красногвардейском районе Петербурга сгорели два лазурных автобуса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 1:33 вторника, 7 октября, экстренные службы получили сигнал о возгорании по адресу: Екатерининский проспект, д. 3, к. 2. Потушить пожар усилиями 17 человек личного состава удалось к 2:05.

Огонь успел уничтожить сгораемые части автобусов. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсовый автобус полностью сгорел напротив станции метро «Улица Дыбенко».

Артемий Чулков