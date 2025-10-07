Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Масштабный сбой на «красной» ветке метро случился из-за неисправного состава

Утром 7 октября на Кировско-Выборгской линии петербургского метро случился масштабный сбой. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе подземки, станции «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» закрывали на вход и выход. В 9:19 в метрополитене сообщили об открытии станций и восстановлении движения.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

От станции «Автово» до станции «Площадь Восстания» поезда следовали с увеличенным интервалом. Сложности возникали и у тех, кто решил отправиться в центр со станции «Девяткино». Причиной сбоя стал неисправный состав.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда «Ласточка» между Псковом и Петербургом изменят маршруты 7 октября. Они проследуют через ж/д станцию Батецкая. Время в пути увеличится до двух часов.

Андрей Маркелов

