«Тоннельметрострой» построит наклонные ходы четырех станций метро в Петербурге

АО «Тоннельметрострой» все-таки построит наклонные ходы четырех станций «коричневой» ветки метро в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Речь идет о «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания была единственной участницей конкурса, объявленного «Метростроем Северной Столицы». Сумма тендера составила 18 млрд 473 млн рублей. Примечательно, что «Тоннельметрострой» выиграл конкурс со второго раза. Первую победу отменили из-за жалобы.

Теперь подрядчику предстоит разработать проектно-сметную и рабочую документацию, после чего заняться возведением объектов. Все работы необходимо закончить до 1 декабря 2029 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге определились с внешним обликом станции метро «Лиговский проспект – 2». Победителем выбран проект «Студии 17» Святослава Гайковича.

Андрей Маркелов