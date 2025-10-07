Две петербурженки стали фигурантами дел о дискредитации ВС РФ

В отношении двух жительниц Санкт-Петербурга возбудили уголовные дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие устанавливает их местоположение.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, дела возбуждены по п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ. В ведомстве уточнили, что 42-летняя петербуженка, член нежелательной организации, в апреле текущего года опубликовала в соцсети фейковую информацию о российской армии.

Вторая фигурантка разместила подобное высказывание в Сети в июне 2023 года. Специалисты принимают меры в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-депутата ЗакСа и иноагента Максима Резника оштрафовали за дискредитацию армии на 40 тыс. рублей.

Татьяна Титаева