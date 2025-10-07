Иноагенту Шлосбергу заменили домашний арест на запрет определенных действий

Псковский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя «Яблока» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Политику заменили домашний арест на запрет определенных действий, сообщили в Telegram-канале псковского отделения партии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг

«Яблочнику» запрещено вести социальные сети и покидать Псковскую область, рассказал председатель партии Николай Рыбаков в Telegram-канале. «Рассчитываю, что в итоге дело против Льва Марковича (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — «Ъ-СПб») будет закрыто и он — полностью оправдан»,— написал господин Рыбаков.

Заседание, несмотря на ходатайство следователя, прошло в открытом режиме. «Тайна следствия должна рассматриваться гибче, нежели просто констатация факта тайны следствия»,— цитируют слова судьи «яблочники».

Политика обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). По данным «Яблока», причиной для этого стало публикация видео дебат между господином Шлосбергом и бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам РАН Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов), «в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной.

Уголовное дело на политика возбудили в начале лета: 10 июне в квартире «яблочника» и его жены Жанны, а также у его 96-летнего отца Марка Шлосберга и в офисе регионального отделения «Яблока» прошли обыски. На следующий день, 11 июня, суд отправил Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) под домашний арест на два месяца.

Надежда Ярмула