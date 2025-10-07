Квартиры в элитных новостройках Петербурга подорожали на 24% за год

По итогам III квартала 2025 года средняя стоимость квартир на первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 24% к аналогичному периоду прошлого года и составила 115 млн рублей. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF Group.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Средневзвешенная цена лотов в элитных новостройках прибавила 26% за год и 1% за III квартал, достигнув 940 тыс. рублей за кв. м. Средний бюджет сделки в июле–сентябре составил 88 млн рублей. Объем предложения в сегменте жилой элитной недвижимости по итогам III квартала составил 61 тыс. кв. м или 490 квартир и апартаментов.

Тенденция к сокращению объема предложения сохраняется второй год подряд, за квартал объем показатель снизился на 4% по площади и на 3% по количеству лотов, вновь обновив исторический минимум. В годовом выражении снижение составило 17% и 15% соответственно.

Артемий Чулков