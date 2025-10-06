Главные новости за 6 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей частного сектора самостоятельно готовить резервные источники энергии. «Надеемся, что жители отзовутся на наш призыв. Точно понимаю, что мои слова вызовут достаточно резкую, негативную оценку. Пусть лучше жители поругают меня, зато смогут правильно оценить обстановку»,— рассудил губернатор.

Прошлым вечером в Белгородской области под обстрел попал энергетический объект, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. К утру электричества по-прежнему не было в домах 5,4 тыс. жителей белгородского приграничья, а курирующий ЖКХ вице-губернатор Сергей Довгалюк сообщил, что на восстановление энергосистемы региона потребуются еще как минимум сутки.

Обстрелы приводят и ко все новым человеческим жертвам. Так, в результате очередной ракетной атаки погибли двое горожан. Один скончался на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Другой — получил осколочное ранение легкого и умер через несколько часов в областной больнице.

Страдает и имущество. Всего с начала СВО в регионе были повреждены 48 тыс. частных домов и квартир — восстановлены 43,5 тыс.

Все это время местные чиновники и бизнесмены наживались на строительстве оборонительных сооружений — суд взыскал с организаторов аферы 924 млн руб.

Воронеж, прославившийся историей с участником СВО, выигравшим место в облдуме для внука бывшего губернатора, теперь показал противоположный пример: местное отделение «Единой России» выдвинуло на пост председателя городской думы Героя России, военного летчика Андрея Дьяченко.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, еще недавно убеждавший население в том, что перебои с бензином вызваны ажиотажным спросом, сегодня заявил прямо противоположное. Тем временем потребление топлива в регионе подскочило в полтора раза.

Мэр Липецка Роман Ченцов подписал постановление о пуске тепла в городские многоэтажки — батареи начнут теплеть с 8 октября.

В Орле начали проектировать набережную вдоль левого берега Орлика и Оки — 9 км пешеходных и велодорожек.

А в Тамбове местная «АСК-групп» Алана Ходова заполучила «хлебный» контракт на ремонт участка трассы Р-22 «Каспий» за 2,7 млрд.

