Воронежские единороссы выдвинули Героя России на пост председателя гордумы

Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (ЕР) определился с кандидатом от партии на пост председателя нового созыва городской думы Воронежа. В ЕР решили, что им станет 43-летний летчик, Герой России и участник боевых действий Андрей Дьяченко, сообщили в пресс-службе правительства области.

Герой России Андрей Дьяченко

Фото: gorduma-voronezh.ru

Господин Дьяченко избрался в городскую думу Воронежа по списку ЕР, который он возглавлял. Вторым кандидатом на пост спикера был бывший руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, впрочем, кандидатура военнослужащего была одобрена единогласно.

Также на заседании президиума обсуждалось создание фракции «Единая Россия» и ее руководитель. На эту должность были предложены главврач поликлиники № 3 Воронежа Юлия Попова и директор гимназии имени академика Н. Г. Басова Марина Бочарова. В ходе тайного голосования 13 из 16 голосов было отдано за Юлию Попову.

Андрей Дьяченко родился 14 июня 1982 года в хуторе Ковалевка Зимовниковского района Ростовской области. В армии служит с 1999 года. В 2015-м принял участие в боевых действиях на территории Сирии, а через год был удостоен звания Героя России. На тот момент господин Дьяченко был заместителем командира авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что выдвижение участника боевых действий Андрея Дьяченко кандидатом на пост председателя городской думы было одобрено губернатором Александром Гусевым: «Нет сомнений в том, что Дьяченко может стать независимым руководителем городского представительного органа. Его статус как Героя России и ветерана позволит принимать самостоятельные решения, не оглядываясь на какие-либо группы интересов. А управленческих компетенций ему как опытному офицеру не занимать. Конечно, на первом этапе ему понадобятся советы опытных парламентариев, но карт-бланш на независимые решения и доверие руководителей региона у него есть».

С 2012 года городскую думу Воронежа возглавлял Владимир Ходырев. По результатам выборов он избрался в гордуму по одномандатному округу.

Ранее в соседней с Воронежской Тамбовской области также поменялся спикер гордумы областного центра. Там председателем избрали ветерана СВО и участника программы обучения «Время героев» Константина Кутейникова.

Сергей Толмачев