С организаторов строительства белгородской линии обороны взыскали почти 1 млрд

Останкинский райсуд Москвы взыскал в пользу государства 924 млн руб. с организаторов строительства оборонительных сооружений в Белгородской области. Решение было принято по иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову и бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину, а также связанным с ними лицам. Об этом сообщил «Ъ».

Рустэм Зайнуллин

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области

Ответчиками по иску также проходили начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» (УКС) Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

Господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Расследование ведет следственный департамент МВД, Алексей Сошников проходит по делу свидетелем, а местонахождение Дмитрия Боровлева неизвестно. Виктор Стригунов решением 235-го гарнизонного военного суда заключен под стражу в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно иску, в 2022–2024 годах федеральный центр выделил Белгородской области 19,5 млрд руб. на строительство фортификаций. УКС стало генподрядчиком этих работ. В 2021–2022 годах его возглавлял господин Сошников, курировал деятельность бюджетного учреждения господин Зайнуллин. Последнему также поручили следить за созданием линии обороны.

Надзор утверждал, что с января 2023 года по январь 2024-го на тот момент вице-губернатор способствовал заключению с ООО «Стройинвестрезерв» Сергея Петрякова 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 867,4 млн руб.

Всего с ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева и ООО «Стройинвестрезерв» было заключено 26 соглашений на 1,1 млрд руб., из которых 924,9 млн руб. Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны господ Зайнуллина и Сошникова, говорилось в иске.

По данным Генпрокуратуры, Виктор Стригунов в свою очередь с апреля 2023-го по декабрь 2024 года обеспечил заключение учреждением с ООО «Стройинвестрезерв» 21 соглашения на возведение заградительных сооружений на общую сумму 678,5 млн руб. Из бюджета организации было перечислено 576,4 млн руб.