«АСК-групп» отремонтирует трассу «Каспий» в Тамбовской области за 2,7 млрд

Подряд на капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на участке 439 – 447 км в Тамбовской области получило ООО «АСК-групп» Алана Ходова. Управление автомобильной магистрали «Москва – Волгоград» Федерального дорожного агентства заключило с фирмой контракт на 2,7 млрд руб. при начальной цене в 2,9 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На открытый конкурс поступило две заявки — другой участник оценил свои услуги дороже на 58 млн руб. Его юридическое лицо не раскрывается.

Победитель торгов до 15 октября 2027 года должен будет обновить дорожную одежду, обустроить водосборы, провести ремонт железобетонных водопропускных труб, восстановить площадки для сбора ТКО, обновить барьерные ограждения, благоустроить территорию. Гарантийный срок на разные виды работ составляет от года до шести лет.

По данным Rusprofile, ООО «АСК-групп» зарегистрировано в Тамбове в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Кудзиев. Единственный владелец — Алан Ходов. В 2024 году выручка компании составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.

На прошлой неделе победителем четырех конкурсов на ремонт автодорог в муниципалитетах Воронежской области за 3,2 млрд руб. в сумме стало местное ООО «Россошанское ДРСУ №1».

Ульяна Ларионова