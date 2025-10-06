Около 40 тысяч белгородцев остались без света из-за вечернего обстрела ВСУ

В результате вечернего обстрела Белгородской области со стороны Украины зафиксированы нарушения электроснабжения в семи муниципалитетах. Без света остались около 40 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам срочного заседания областного правительства с региональными УМВД и ГУ МЧС.

Глава региона отметил, что аварийные бригады уже на местах, им предстоит «большой объем работ».

На вопросы о формате работы школ и детских садов власти Белгорода и Белгородского района ответят через родительские чаты. Господин Гладков пообещал оценить ситуацию со светом в утреннем обращении.

По данным Минобороны РФ, с 17:00 до 20:00 5 октября над Белгородской областью сбили 12 беспилотников.

О том, как в Белгороде восстанавливали электроснабжение после ракетного удара неделю назад,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова