Белгородские власти призывают жителей частного сектора запасаться генераторами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в правительстве региона призвал жителей частного сектора самостоятельно готовить резервные источники энергии. В регионе после вчерашнего обстрела со стороны Украины по инфраструктурному объекту могут происходить веерные отключения света.

«Надеемся, что жители отзовутся на наш призыв обеспечить свои жилые дома резервной генерацией, хотя точно понимаю, что мои слова получат достаточно большой объем резкой и негативной оценки. Но лучше сейчас поругают меня, но зато смогут правильно оценить обстановку в рамках своей собственности и своих домов»,— сказал губернатор. По его поручению чиновники проведут подомовые обходы, чтобы оценить состав семей. Особое внимание будет уделено многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также возрастным и одиноким людям. При отсутствии резервной генерации власти будут переселять людей в пункты временного размещения.

Ранее губернатор отметил, что правительство переведено на аварийный режим работы. На резервную генерацию переведены школы, детские сады, больницы, объекты водоканала и учреждения социальной защиты. Чиновникам поручено следить за обеспечением питанием детей в образовательных учреждениях.

Вчера в Белгородской области под обстрел попал энергетический объект, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. По оценке властей, восстановительные работы будут проведены за сутки. Наиболее высокие риски отключений подачи электричества прогнозируются в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Ракитянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Яковлевском округах.

Сергей Толмачев