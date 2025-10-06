В Липецке жилые дома начнут отапливать к середине недели

Пуск тепла в многоквартирные дома (МКД) Липецка начнется 8 октября. О подписании соответствующего постановления мэр города Роман Ченцов сообщил в своем Telegram-канале.

Запуск системы будет осуществляться в течение нескольких дней. Чтобы работа шла слаженно, была создана специальная комиссия, куда вошли представители департамента ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

О начале подачи тепла в соцобъекты Липецка по заявкам руководителей господин Ченцов заявил в конце сентября.

В Орле отопительный сезон начался 25 сентября, в Воронеже и Тамбове МКД начали отапливать 1 октября, в Белгороде на момент 18 сентября к пуску был готов 91% МКД.

