В Орле начали проектировать реконструкцию набережной Оки и Орлика

ООО «Точка» из Ленинградской области выиграло подряд на проектирование набережной вдоль левого берега рек Орлика и Оки в Орле. Компания снизила начальную цену контракта с 18,7 до 9 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт заключен.

Городская администрация Орла начала поиск подрядчика 28 августа 2025 года. Помимо «Точки», в конкурсе участвовали еще две компании. Их названия в документации не раскрываются. Они предлагали спроектировать набережную за 12,5 млн руб. и 17,7 млн руб. Источником финансирования проектных работ выступает городской бюджет Орла, а срок исполнения контракта — 21 апреля 2026 года.

О проекте реконструкции набережной в Орле стало известно весной этого года. Планируется, что проект охватит территорию набережной от Детского парка до моста на улице Раздольной. В результате существующая городская набережная станет длиннее примерно на 5 км. «Идея — создать девятикилометровый пешеходный маршрут с велодорожками, протянуть набережную без выхода на проезжую часть»,— комментировал проект губернатор Орловской области Андрей Клычков (цитата по «Орловской среде»). По словам господина Клычкова, регион потратит на реконструкцию набережной 300 млн руб., которые должно выделить из федерального бюджета правительство РФ. При этом сроки начала и окончания работ не раскрываются.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Точка» было зарегистрировано в поселке Аннино Ленинградской области в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — архитектурная. Уставный капитал — 10,2 тыс.руб. Бенефициар и гендиректор — Марина Миронова. По итогам 2024 года выручка компании составила 43 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 39 и 7,4 млн руб. соответственно. С марта 2021 года ООО получило 106 госконтрактов на 222 млн руб. в сумме.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце сентября правительство РФ выделило 61 млн руб. Орловской области на расселение аварийного жилья.

Егор Одегов