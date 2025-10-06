Еще один мирный житель погиб после ракетного удара в Белгороде

В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось»,— написал глава региона. Ранее он сообщал, что скончавшийся получил осколочное ранение легкого и был доставлен в областную больницу. Во время ракетного удара до приезда бригады скорой помощи погиб еще один мирный житель, был поврежден объект инфраструктуры.

Ульяна Ларионова