В Курской области в полтора раза выросло потребление топлива

Рост потребления автомобильного топлива в Курской области составил 50%, сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Чепик на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Он рассказал, что в регионе сформирован двухнедельный запас автомобильного топлива. Очереди на АЗС чиновник объяснил «ажиотажным спросом».

«Лично выезжал на заправки. Время ожидания составляет 20-30 минут. Это, конечно, не комфортно, все привыкли заправляться быстро»,— отметил господин Чепик. По его словам, цены на заправках компании «Роснефть», лидирующей на топливном рынке области, выросли на 3-4%.

«На других заправках ситуация немного хуже. На “Лукойле” некоторых видов топлива нет, избыточный спрос выбил несколько позиций, но топливо оперативно подвозят. И тоже мы видим корректировку цены в сторону увеличения. На небольших заправках — или нехватка топлива, или они постарались заработать и подняли цены»,— констатировал первый врио замгубернатора.

При этом он сообщил, что в антимонопольную службу направлено письмо с подписью губернатора Александра Хинштейна, который попросил ведомство дать правовую оценку действиям компаний, решивших воспользоваться ситуацией для заработка.

В ответ Александр Хинштейн заявил, что не считает причиной происходящего искусственный ажиотаж.

«Ситуация вызвана объективными факторами. Надеюсь, все очень хорошо это понимают. Кому, как не курянам, понимать, что происходит у нас в стране. В дальних регионах так остро не чувствуют боевые действия, СВО. Но здесь каждый это чувствует ежедневно. В рамках своих полномочий мы будем делать максимум для того, чтобы избежать дефицита. Очень надеюсь, что и федеральные структуры будут продолжать активную работу, и объем топлива в стране будет возрастать».

Между тем в начале октября Александр Хинштейн сам говорил об искусственном ажиотаже на заправках.

Юрий Голубь