Из-за обстрела без света остаются 5,4 тысячи жителей белгородского приграничья

По итогам ночной работы энергетиков количество оставшихся без света жителей Белгородской области сократилось в 7,4 раза: с 40 тыс. до 5,4 тыс. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Перебои с электроснабжением начались после обстрела ВСУ вечером 5 октября.

Глава региона уточнил, что отключения частично зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Курирующий сферу ЖКХ вице-губернатор Сергей Довгалюк сообщил на заседании облправительства, что на восстановление энергосистемы региона потребуются еще как минимум сутки. Сейчас работы ведет 21 местная аварийная бригада, к ним подключились энергетики из федерального центра. Наиболее высокие риски отключений прогнозируются в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Ракитянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Яковлевском округах. Веерные перебои электроснабжения возможны по всей области.

О восстановлении электроснабжения в Белгороде после ракетного обстрела в прошлые выходные — в публикации «Ъ-Черноземье».

