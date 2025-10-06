Мирный житель погиб при ракетном обстреле Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате погиб мирный житель, он скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, еще один мирный житель получил осколочное ранение легкого. В тяжелом состоянии его доставляют в областную больницу.

Поврежден объект инфраструктуры, из-за чего на ряде улиц зафиксированы перебои электроснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Алина Морозова