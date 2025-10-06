В Белгородской области с начала СВО пострадали 48 тысяч домов и квартир

При обстрелах Белгородской области с начала СВО были повреждены 48 тыс. частных домов и квартир. Восстановлено при этом 43,5 тыс. объектов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно докладам глав приграничных муниципалитетов на оперативном совещании, за прошедшую неделю в регионе пострадали 124 жилых объекта, были отремонтированы — 228.

В Белгороде разрушения получили десять частных домов и 22 квартиры (всего — 32). Восстановлены семь объектов ИЖС и 41 квартира (всего — 48). В работе остается 301 жилое помещение (72 частных дома и 229 квартир).

В Борисовском районе пострадали шесть частных домов, восстановлен один.

В Белгородском районе повреждены 13 ИЖС и семь квартир (всего — 20). Расписки получены от собственников 35 частных домов и 15 квартир (всего — 50). Восстановлению подлежат еще 232 жилых объекта (171 ИЖС и 61 квартира).

В Валуйском округе пострадали 12 частных домов. Восстановлено десять ИЖС и шесть квартир (всего — 16). Осталось отремонтировать 172 жилпомещения (157 частных домов и 15 квартир).

В Грайворонском округе разрушения получили 21 ИЖС и две квартиры (всего — 23). Восстановлены 29 частных домов и шесть квартир (всего — 35). В работе остались 168 жилобъектов (116 ИЖС и 52 квартиры).

В Краснояружском районе повреждены пять частных домов и одна квартира, отремонтированы — семь ИЖС и квартира. Восстановлению подлежат 26 помещений (22 частных дома и четыре квартиры).

В Шебекинском округе пострадали 20 ИЖС и пять квартир (всего — 25). Расписки получены от собственников 40 частных домов и 30 квартир (всего — 70). Осталось отремонтировать 1 964 объекта (1 192 ИЖС и 772 квартиры).

Алина Морозова