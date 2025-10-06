Главные новости за 6 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Кубань опустилась на одну строчку в рейтинге материального благополучия населения. Исследование учитывало медианные доходы, их соотношение со стоимостью фиксированного потребительского набора, объем вкладов населения и долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

В Геленджике открылся международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека», объединяющий представителей науки, промышленности и биотехнологического сектора. Власти заключили соглашение о проведении форума на Кубани на постоянной основе.

В Сочи ввели в эксплуатацию подстанцию «Победа» на 110 кВ, которая обеспечит строительство тоннелей обхода Адлера и дальнейшее функционирование магистрали от М-4 «Дон» до курортов.

С начала 2025 года на юге России число инвестиционных проектов в сегменте складской недвижимости увеличилось на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На начало октября совокупный объем инвестиций в ЮФО достиг 45,8 млрд руб.

Прокуратура Краснодарского края контролирует проверку, проводимую следственными органами по факту появления в сети информации об изнасиловании ребенка в краснодарской психбольнице.

В минсельхозе Краснодарского края сообщили, что ситуация с минеральными удобрениями в регионе остается стабильной. Потребность в них для проведения осенне-полевых работ составляет 186 тыс. т действующего вещества, обеспеченность на данный момент достигает 78%, накопление продолжается.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края сообщило, что ситуация с обеспечением региона топливом находится под контролем. На территории края функционирует более 1 тыс. автозаправочных станций.

На Кубани в 2025 году прогнозируют снижение объемов ввода жилья на 9%. Объем ввода в крае по итогам года ожидается на уровне 6 млн кв. м.

Суд продлил срок содержания под стражей Олеси Пачалия, подозреваемой по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем на территории Сириус. Мера пресечения продлена до 4 января 2026 года.

ООО «Логистический центр Адыгея 6» (входит в ГК «Ромекс») введет в эксплуатацию универсальный склад для X5 в Адыгейске в 2026 году. На территории площадью 104,6 тыс. кв. м появится хранилище продовольственных и непродовольственных товаров с функцией комплектации и отправки покупателям.