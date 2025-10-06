Бизнес ЮФО стал на 14% чаще строить склады и логистические комплексы

С начала 2025 года на юге России число инвестиционных проектов в сегменте складской недвижимости увеличилось на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На начало октября совокупный объем инвестиций в ЮФО достиг 45,8 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

В 27,3% случаев компании возводят складскую недвижимость, а в 72,7% случаев — логистические комплексы. Чаще всего в их строительство на юге компании инвестируют до 500 млн руб. (в 25% тендеров). В 60% торгов бизнес вкладывает более 2 млрд руб.

«В этом году во многих секторах экономики количество инвестпроектов неуклонно снижается. Однако в сфере строительства складов и логистических комплексов все совершенно наоборот. По нашим подсчетам, с начала этого года число инвестпроектов в данном секторе выросло на 12,3%, а совокупный объем инвестиций приблизился к 340 млрд руб.»,— рассказала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Среди регионов больше всего инвестпроектов в секторе строительства складов и логистических комплексов реализуют в Центральном федеральном округе (36,8% от всех объектов), на втором месте Приволжский федеральный округ (16,8%), на третьем — Северо-Западный федеральный округ (12,1%), далее идет Дальневосточный федеральный округ (15,8%), замыкает пятерку Южный федеральный округ (7,3%).

Лия Пацан