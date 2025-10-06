Кубань опустилась на одну строчку в рейтинге материального благополучия населения

Ростовская область, Краснодарский край и Республика Адыгея улучшили позиции в рейтинге материального благополучия населения, подготовленном «РИА Новости» по итогам 2024 года. Исследование учитывало медианные доходы, их соотношение со стоимостью фиксированного потребительского набора, объем вкладов населения, долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума, доступность ипотеки и долю жителей с ежемесячным доходом свыше 60 тыс. руб.

Ростовская область набрала 62,67 балла и заняла 35-е место против 38-го годом ранее (48,41 балла). Краснодарский край получил 65,81 балла, заняв 26-ю позицию, при том что в 2023 году регион находился на 25-м месте с 53,92 балла. Республика Адыгея сохранила 64-е место, однако увеличила результат с 36,22 до 49,27 балла.

В числе лидеров рейтинга остались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа, Сахалинская и Мурманская области, Санкт-Петербург, Московская область и Москва.

Замыкают список регионы с наиболее низкими показателями благосостояния — Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года южные регионы также улучшили свои позиции в рейтинге по ситуации на рынке труда: Краснодарский край занял 15-е место, Ростовская область — 19-е, а Адыгея — 62-е.

Вячеслав Рыжков