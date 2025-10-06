На Кубани в 2025 году прогнозируют снижение объемов ввода жилья на 9%

Объем ввода жилья в Краснодарском крае по итогам 2025 года ожидается на уровне 6 млн кв. м. Об этом сообщил глава департамента строительства региона Игорь Федосов на совещании Ассоциации застройщиков Кубани и Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Годом ранее в крае ввели около 6,6 млн кв. м, то есть снижение может достичь 9%. В 2024 году объем ввода уже сокращался на 12,5% относительно 2023-го.

По данным Российского союза строителей (РСС), три краснодарских девелопера входят в пятерку крупнейших застройщиков страны. На третьем месте находится ГК Dogma (2,3 млн кв. м), уступая «Самолету» (5 млн) и ПИК (4,5 млн кв. м). В топ-5 также входят ГК «Точно» (2,3 млн кв. м) и «ССК» (1,5 млн кв. м).

Первый вице-президент Союза Владимир Дедюхин отметил, что Краснодарский край остается одним из регионов — лидеров по активности строительной отрасли. При этом в целом по России прогнозируется падение объемов ввода жилья на 94% к уровню 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по строительству Ефим Басин призвал краснодарских застройщиков увеличить объемы малоэтажного строительства, особенно в малых городах.

Нурий Бзасежев