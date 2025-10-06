«Ромекс» запустит работу склада X5 в Адыгее в 2026 году

ООО «Логистический центр Адыгея 6» (входит в ГК «Ромекс») введет в эксплуатацию универсальный склад для X5 в Адыгейске в 2026 году. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На территории площадью 104,6 тыс. кв. м появится хранилище продовольственных и непродовольственных товаров с функцией комплектации и отправки покупателям. Запуск объекта обеспечит 200 рабочих мест, включая позиции у арендаторов помещений. Объем инвестиций в проект составляет 7,1 млрд руб. Соглашение о реализации подписали на Кавказском инвестиционном форуме в 2025 году.

ООО «ЛЦ Адыгея 6» зарегистрировали в 2024 году в Теучежском районе республики. Компанию возглавляет Евгений Захаров, бенефициаром выступает Алексей Прокопенко, владеющий 100% долей в уставном капитале ООО «Ромекс-Кубань». Чистая прибыль организации по итогам 2024 года достигла 42 млн руб.

На том же форуме глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал соглашение с ООО «ЛЦ Адыгея 5», также входящим в ГК «Ромекс», о возведении еще одного логистического центра с объемом вложений 5 млрд руб.

Алина Зорина