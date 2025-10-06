В Краснодаре проверяют информацию об изнасиловании ребенка в психбольнице

Прокуратура Краснодарского края контролирует проверку, проводимую следственными органами по факту появления в сети информации об изнасиловании ребенка в краснодарской психбольнице. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе надзорного органа. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю от комментариев воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что в психбольнице №7 в Краснодаре ребенок якобы стал свидетелем сексуального насилия.

Как утверждает мать 11-летнего мальчика, он подвергся насилию со стороны 17-летнего подростка. Она также заявила, что подала заявление в СКР.

Вячеслав Рыжков