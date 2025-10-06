Обеспеченность минеральными удобрениями на Кубани достигает 78%

В минсельхозе Краснодарского края сообщили «Ъ-Кубань», что ситуация с минеральными удобрениями в регионе остается стабильной. Потребность в них для проведения осенне-полевых работ составляет 186 тыс. т действующего вещества, обеспеченность на данный момент достигает 78%, накопление продолжается.

На балансе сельхозпредприятий края числится 33,4 тыс. тракторов, 7,9 тыс. зерноуборочных и 500 кормоуборочных комбайнов, столько же свеклоуборочных машин, 8,6 тыс. плугов, 10,4 тыс. культиваторов, 7 тыс. дисковых орудий, 6,2 тыс. зерновых сеялок и более 500 посевных комплексов. В периоды проведения основных полевых работ техническая готовность стабильно достигает 99–100%.

В 2024 году аграрии приобрели 890 тракторов, 226 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, а также свыше 1,5 тыс. единиц другой техники на сумму более 17,4 млрд руб. Энергообеспеченность хозяйств составляет 202,3 л. с. на 100 га посевной площади. Как отмечают в министерстве, все большее распространение получают широкозахватные и посевные комплексы, способные заменить несколько стандартных агрегатов. Для проведения осеннего сева в наличии более 32,5 тыс. единиц техники, ее готовность оценивается на уровне 99–100%.

Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами также стабильная: аграрии региона сформировали необходимые запасы топлива для выполнения текущих сельхозработ.

В крае завершается подготовка к осенней посевной кампании озимых культур под урожай 2026 года. Площадь посевов планируется сохранить на уровне прошлого года — около 1,8 млн га, из которых свыше 1,62 млн га традиционно отведены под пшеницу. Семенным материалом хозяйства обеспечены почти полностью — более 425 тыс. т.

Вячеслав Рыжков