Власти заключили соглашение о проведении «Биопрома» на Кубани на постоянной основе

В Геленджике открылся международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека», объединяющий представителей науки, промышленности и биотехнологического сектора. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом России, администрацией края и компанией «Формика Ивент» — организатором международных выставок и форумов, включая «Иннопром» в Екатеринбурге, Каире, Ташкенте, Астане и Минске. С 2024 года компания выступает организатором форума «Биопром».

По словам главы региона, соглашение позволит проводить мероприятие на постоянной основе в Краснодарском крае, что будет способствовать развитию промышленного потенциала региона, укреплению международных связей и совершенствованию выставочной инфраструктуры.

