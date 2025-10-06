Арест фигурантки дела об отравлении чачей в Сириусе продлили до января

Суд продлил срок содержания под стражей Олеси Пачалия, подозреваемой по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем на территории Сириус. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края, мера пресечения продлена до 4 января 2026 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее Адлерский районный суд заключил под стражу двух жительниц Сочи, которых следствие считает причастными к продаже некачественного спиртного на рынке «Казачий». По данным СКР, жертвами отравления стали не менее десяти человек.

Обвиняемыми по делу проходят Олеся Пачалия и Этери Цвижба. По версии следствия, женщины знали о риске для жизни покупателей, однако продолжали реализовывать продукцию. Им вменяется сбыт опасной продукции, повлекший гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Первоначально арест был назначен до 4 октября 2025 года. Теперь суд продлил срок содержания госпожи Пачалия еще на три месяца. Решение по второй фигурантке пока не оглашено.

Анна Гречко