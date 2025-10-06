В Сочи запустили подстанцию для строительства обхода Адлера

В Сочи ввели в эксплуатацию подстанцию «Победа» на 110 кВ, которая обеспечит строительство тоннелей обхода Адлера и дальнейшее функционирование магистрали от М-4 «Дон» до курортов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Энергоузел возвели в короткие сроки. Он обеспечит электричеством строительство тоннелей, которые составят больше половины трассы. После завершения работ подстанция будет обслуживать дорогу. Обход Адлера строят по поручению президента — это часть перспективной магистрали от М-4 «Дон» до Сочи. По словам председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, трасса сократит время в пути до аэропорта и курортов, разгрузит дороги микрорайона и поспособствует экономическому развитию юга России.

Подстанция функционирует в полностью автоматическом режиме. Она оснащена надежным оборудованием, в том числе двумя силовыми трансформаторами. Используется автоматизированная система управления технологическими процессами, способная обрабатывать более 10 тыс. цифровых сигналов.

Символический запуск энергоузла провели исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, глава группы «Россети» Андрей Рюмин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Обход Адлера — один из самых масштабных и технологически сложных инфраструктурных проектов не только в нашем крае, но и всей стране. Для его реализации находят оптимальные инженерные и технологические решения. Одно из них — строительство подстанции "Победа"», — сказал Евгений Пергун.

Он отметил, что стабильное и бесперебойное функционирование самого длинного автомобильного тоннеля в России во многом будет зависеть от качественного и надежного энергоснабжения.

Алина Зорина