Главные новости за 3 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов, Орел

Для Белгородской области ежедневные атаки ВСУ оборачиваются ощутимым экономическим ущербом: аграрии не могут обработать 200 тыс. га пашни. Несмотря на это, в прошлом году регион умудрился занять третье место в стране по стоимости валовой сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яков Поспехов, Коммерсантъ Фото: Яков Поспехов, Коммерсантъ

Еще страшнее — потери в людях: жительница Шебекина погибла на месте, когда в ее частный дом попал украинский снаряд. Там же ближе к вечеру беспилотник убил бойца отряда «Орлан».

Революция в законодательной власти Воронежской области, о которой так долго говорили представители всех партий, наконец, свершилась: прежний спикер облдумы Владимир Нетесов перелетел в кресло сенатора, а новым — стал многолетний экс-глава Бутурлиновского района Юрий Матузов.

Сегодня же архитектурная комиссия обсудила проект комплексного развития двух кварталов Воронежа: между Никитинской, Куколкина, 9 Января, Фридриха Энгельса и рядом с переулком Отличников.

В Курской области продолжают разматывать клубок махинаций на 4 млрд руб. вокруг оборонительных сооружений. В суд поступило уголовное дело директора местной строительной компании ООО «Сиэми» Виталия Синьговского. А в Москве была арестована депутат народного совета Татьяна Бондаренко, которой предъявили обвинение в обналичивании денег, приходивших на расчетный счет «Сиэми».

Куряне между тем каждый день находятся в опасности — в слободе Белой беспилотник атаковал торговый центр и ранил двух человек.

В Черноземье пройдет реконструкция еще одного аэропорта — липецкого. «Администрация гражданских аэропортов» уже объявила конкурс с начальной ценой в 1,1 млрд руб.

В Орловской области осудили 11 человек за незаконную торговлю алкоголем, который они два года успешно разливали по бутылкам с этикетками популярных алкогольных брендов. Четыре участника группировки получили штрафы от 3 до 3,5 млн руб., остальные — от 20 до 60 тыс. руб.

А в самой восточной области Черноземья суд признал банкротом местный «Автодор-Тамбов» — иск был подан в июне прошлого года.

Юрий Голубь