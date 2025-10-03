В Воронеже под КРТ отдадут кварталы на Никитинской и в переулке Отличников

Комплексное развитие территорий (КРТ) планируется провести в двух районах Воронежа. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Никитинская, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса в Ленинском районе, а также квартале, прилегающем к переулку Отличников в Левобережном районе. Об этом сообщили в облправительстве.

Рендер проекта комплексного развития квартала в Ленинском районе Воронежа

Фото: с сайта правительства Воронежской области Рендер проекта комплексного развития квартала в Ленинском районе Воронежа

Фото: с сайта правительства Воронежской области

Проекты, представленные на градостроительном совете, уже прошли обсуждение на архитектурной комиссии. Концепция развития квартала на Никитинской основана на работе победителя архитектурного конкурса — московской студии SON architecture.

В Ленинском районе планируется расселение жителей из аварийного жилья и восстановление объектов культурного наследия, включая усадьбы Клочковых и флигель инженера Гегера. Также будет построен жилой комплекс площадью 16,7 тыс. кв. м с подземным паркингом. В переулке Отличников планируется возведение жилых домов общей площадью 29,3 тыс. кв. м и благоустройство «Бульвара Отличников» за счет инвестора.

На заседании градсовета глава региона Александр Гусев одобрил предложенные концепции и поручил начать реализацию проектов в первом квартале следующего года.

Егор Якимов