200 тысяч гектаров в Белгородской области не могут возделать из-за обстрелов ВСУ

Белгородские аграрии не могут обработать 200 тыс. га земли из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При этом, согласно данным Росстата, в 2024 году регион занял третье место среди субъектов России по стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции.

В конце апреля в белгородском правительстве сообщали, что совокупный ущерб сельхозпроизводителям региона от обстрелов с начала боевых действий превысил 4,8 млрд руб.

Кабира Гасанова