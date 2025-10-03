200 тысяч гектаров в Белгородской области не могут возделать из-за обстрелов ВСУ
Белгородские аграрии не могут обработать 200 тыс. гектаров земли из-за атак ВСУ
Белгородские аграрии не могут обработать 200 тыс. га земли из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
При этом, согласно данным Росстата, в 2024 году регион занял третье место среди субъектов России по стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции.
В конце апреля в белгородском правительстве сообщали, что совокупный ущерб сельхозпроизводителям региона от обстрелов с начала боевых действий превысил 4,8 млрд руб.