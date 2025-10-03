Два человека пострадали из-за атаки беспилотника на курский торговый центр
В слободе Белой Беловского района Курской области беспилотник ВСУ атаковал торговый центр, в результате чего осколочные ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пострадавшим была оказана первая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Также был поврежден грузовой автомобиль.
Накануне в белгородском Шебекине от атаки украинского дрона погиб боец подразделения «Орлан».