Два человека пострадали из-за атаки беспилотника на курский торговый центр

В слободе Белой Беловского района Курской области беспилотник ВСУ атаковал торговый центр, в результате чего осколочные ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшим была оказана первая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Также был поврежден грузовой автомобиль.

Накануне в белгородском Шебекине от атаки украинского дрона погиб боец подразделения «Орлан».

Егор Якимов