В Орловской области 11 человек осуждены за незаконную торговлю алкоголем

Мценский районный суд в Орловской области вынес обвинительный приговор 11 участникам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную торговлю алкоголем (п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре региона, контролировавшей расследование.

Как установил суд, с июня 2019 по май 2021 года члены ОПГ незаконно закупали и готовили к продаже алкоголь, который разливали по бутылкам с этикетками разных брендов. Лицензии на торговлю у фигурантов не было. В ходе расследования силовики изъяли более четырех тысяч бутылок общей стоимостью свыше 900 тыс. руб.

Суд назначил четырем участникам ОПГ штрафы от 3 до 3,25 млн руб., остальным — от 20 до 60 тыс. руб. Кроме того, суд конфисковал автомобиль и мобильные телефоны, которые «использовались при совершении преступления».

Как сообщал ранее «Ъ», в конце сентября в Ленинградской области семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем. По состоянию на 1 октября, число жертв выросло до 38 человек.

Егор Одегов