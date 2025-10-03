«Автодор-Тамбов» стал банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал местное ООО «Автодор-Тамбов» банкротом по иску тамбовского же ООО «Сервисагро». Конкурсное производство в компании продлится как минимум до 26 марта 2026 года. Это следует из решения суда.

Временный управляющий должника Роман Чичканов назначен и. о. конкурсного управляющего. Суд обязал его провести общее собрание кредиторов, на котором должен быть выбран конкурсный управляющий или саморегулируемая организация, которая предоставит соответствующую кандидатуру.

На том же заседании суд отказал ООО «Автодор-Тамбов» в признании анализа его финансового состояния несоответствующим законодательству о банкротстве. Также компания не смогла добиться новой паузы по делу, отложения разбирательства, введения процедуры внешнего управления, привлечения в качестве третьего лица ООО «Изумруд», назначения судебной экспертизы.

Кроме того, владелец должника Анатолий Струков безуспешно ходатайствовал о введении процедуры финансового оздоровления.

«Сервисагро» инициировало банкротство ООО «Автодор-Тамбов» в июне 2024 года. Требования этой компании в размере 8,5 млн руб. включены в реестр. В декабре прошлого года в отношении должника ввели процедуру наблюдения. Отчет временного управляющего должен был быть рассмотрен 17 апреля 2025-го, но по ходатайству Романа Чичканова наблюдение «заморозили». Обеспечительные меры отменили только в июле.

В процессе банкротства находится и владелец «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков. «Промсвязьбанк» потребовал признать его несостоятельным в августе 2024 года. В начале марта 2025-го в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. В середине июня должника признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации имущества. Ближайшее заседание по делу назначено на 8 октября.

Алина Морозова