Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области

Депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко предъявлено обвинение в обналичивании и присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области. Ее арестовали в Москве. Об этом сообщили в ТАСС.

Татьяне Бондаренко инкриминируется присвоение денег в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), а также незаконная банковская деятельность, осуществленная в составе группы лиц для извлечения особо крупного дохода (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Еще одним эпизодом обвинения стало обналичивание средств для другого фигуранта дела — экс-депутата курской облдумы Максима Васильева. За это Бондаренко якобы получала вознаграждение в размере 14–15% от обналиченной суммы. В качестве соучастника по делу также проходит ее сожитель Максим Щетинин.

По версии следствия, в конце 2022 года на тот момент депутат облдумы обратился к чиновнице после поступления первого авансового платежа на расчетный счет курского ООО «Сиеми» за строительство взводных опорных пунктов. Госпожа Бондаренко предоставила реквизиты подконтрольных фирм для перевода средств со счета компании, после чего передала ему наличные деньги. Впоследствии господин Васильев несколько раз обращался к ней за помощью.

Накануне стало известно, что Басманный районный суд Москвы отправил Татьяну Бондаренко в СИЗО на один месяц и 25 суток.

До ареста госпожа Бондаренко занимала пост вице-председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР. Ранее она дважды пыталась начать политическую карьеру в Курской области — в 2021 году в облдуме от партии «Новые люди» и в 2022-м в городском собрании облцентра от «Партии пенсионеров», но оба раза безуспешно.

Кабира Гасанова