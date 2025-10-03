Дело курского бизнесмена о махинациях с линиями обороны поступило в суд

В Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении гендиректора местной строительной компании ООО «Сиэми» Виталия Синьговского. Бизнесмена обвиняют в растрате средств, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в Курской области, в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Дело рассматривается в особом порядке. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Заседание назначено на 14 октября.

В начале сентября Виталию Синьговскому продлили срок содержания под стражей на три месяца. Он находится в московском СИЗО с февраля. Тогда бизнесмена задержали курские полицейские по обвинению в хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Позже обвинение было переквалифицировано, а сам фигурант и его подельники этапированы в Москву.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Сиэми» зарегистрировано в 2022 году в Курске с уставным капиталом 10 тыс. руб., занимается строительно-монтажными работами. Виталий Синьговский — единственный руководитель и владелец компании. В 2024 году выручка общества составила 128 млн руб. при чистой прибыли в 3 млн руб. Годом ранее показатели составляли 41 млн руб. и 565 тыс. руб.

Уголовные дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб. По одному из дел в Курске были задержаны топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин и несколько предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициар и руководитель ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков. Всем им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата, до десяти лет лишения свободы).

Общая сумма хищения составила 152 млн руб. В сентябре материалы дела передали в Ленинский райсуд Курска.

По другому уголовному делу о растрате уже 1 млрд руб. были задержаны экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Господину Смирнову также вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В рамках сделки со следствием он признался в незаконном получении порядка 30 млн руб.

Егор Якимов