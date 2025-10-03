Мирная жительница погибла при обстреле белгородского Шебекина

В ходе обстрела Шебекина Белгородской области боеприпас попал в частный дом. Из-за этого местная жительница получила ранения, от которых скончалась на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После обрушения кровли во дворе дома загорелись ее фрагменты. Спасатели потушили пожар. Повреждены окна здания и хозяйственная постройка на участке.

Также город подвергся атакам дронов. От детонации одного из них пострадало остекление коммерческого объекта и пяти квартир в МКД. Кроме того, зафиксированы различные повреждения грузового и двух легковых автомобилей. В результате удара второго FPV-дрона была нарушена линия электропередачи.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли десять белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 24 боеприпасов и 93 БПЛА. В результате были повреждены три частных дома и три машины. Пострадавших нет.

