В белгородском Шебекине от атаки дрона погиб боец «Орлана»

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон нанес бойцу тяжелые ранения. Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

Накануне в Шебекино от обстрела погибла мирная жительница. Боеприпас попал в частный дом. Также город подвергся атакам дронов. От детонации одного из них пострадало остекление коммерческого объекта и пяти квартир в МКД. Кроме того, зафиксированы различные повреждения грузового и двух легковых автомобилей. В результате удара второго FPV-дрона была нарушена линия электропередачи.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли десять белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 24 боеприпасов и 93 БПЛА. В результате были повреждены три частных дома и три машины. Пострадавших нет.

Егор Якимов