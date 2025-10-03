На капитальный ремонт аэропорта «Липецк» выделяют 1,1 млрд рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на капитальный ремонт аэропорта в Липецке. Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы требуется выполнить в течение 782 дней с даты заключения контракта, средства на них будут выделяться в 2025–2027 годах. Гарантия составит пять лет, за исключением деформационных швов (два года) и маркировки (один год).

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 20 октября. Итоги планируют подвести 23 октября.

В ноябре 2024 года подведомственное Росавиации ФГУП «Государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"» выиграло контракт на разработку проектной и рабочей документации для капремонта липецкого аэропорта. Согласно порталу госзакупок, эти работы были оценены в 30,5 млн руб. Их нужно было выполнить до 30 июля 2025 года. Уточнялось, что ремонт «Липецка» запланирован на 2025–2026 годы.

В феврале 2023 года правительство Липецкой области передало аэропорт в аренду на 30 лет московскому ООО «Международный аэропорт Липецк». На торгах начальная стоимость аренды объекта составляла 9,2 млн руб. в год или около 300 млн руб. за все время. Вместе с тем инвесторы за этот период планировали вложить в развитие аэропорта и ремонт его здания 500 млн руб.

Алина Морозова