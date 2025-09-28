Главные новости за неделю 22–28 сентября. Ростов-на-Дону и область

Тверской суд Москвы передал в доход государства активы АО «Ростовводоканала». По информации ТАСС, речь идет о свыше 116 млн акций, фактическим владельцем которых является осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики РФ и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь упразднил должность заместителя губернатора, совмещенную с постом руководителя минсельхоза.

К исполнению обязанностей министра здравоохранения Ростовской области приступила Елена Теплякова, занимавшая ранее пост первого заместителя главы ведомства. Елена Теплякова получила диплом педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета и имеет степень доктора медицинских наук.

В Мордовском районе правоохранители обнаружилипропавшую 17-летнюю девушку. Полицейские ранее установили, что Тамара Коломбай вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Оперативники определили местонахождение девушки и доставили в социальный приют Морозовского района, где подросток находится и в настоящее время.

В результате очередной ночной атаки вражеских БПЛА на Ростовскую область пострадалидва жителя Шолоховского района. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

В Волгодонске сегодня, 25 сентября прошла отгрузка корпус реактора для четвертоэнергоблока турецкой АЭС «Аккую». Оборудование отправил донской завод «Атоммаш».

С января по август 2025 года банковские системы мониторинга и искусственный интеллект (ИИ) помогли уберечь от мошенников 90 млн руб. сбережений жителей Ростовской области.

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо заявил о том, что обвинения в изнасиловании 19-летней помощницы являются «политической травлей» 8076514. Следственный комитет России инициировал объявление в федеральный розыск Юрия Напсо, подозреваемого в изнасиловании своей 19-летней помощницы.

В Новочеркасске временно исполняющим обязанности главы администрации города стал Николай Толмачев. Соответствующее распоряжение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На сутки, с 9:00 30 сентября до 9:00 1 октября, жители Советского района Ростова-на-Дону останутся без холодной воды.

Правительство Ростовской области продает на торгах два внедорожника Lada-212140. Автомобили находились в пользовании оперативного управления ростовской городской поликлиники №5. Заявки принимаются с 26 сентября. Документы рассмотрят 29 октября, а 30 октября пройдет аукцион.