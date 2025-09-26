Экс-депутат Госдумы от Ростовской области объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет России инициировал объявление в федеральный розыск Юрия Напсо, который с 2007 по 2025 год был депутатом Госдумы от Ростовской области и Краснодарского края, подозреваемого в изнасиловании своей 19-летней помощницы (ч. 1 ст. 131 УК РФ; от трех до шести лет заключения). Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, постановление о розыске подозреваемого Юрия Напсо 24 сентября 2025 года вынес следователь по особо важным делам, расследующий преступления против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР по Москве. В тот же день он возбудил уголовное дело в отношении господина Напсо.

Предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года. Однако задержать экс-депутата не удалось, поскольку вечером 1 апреля 2023 года он вылетел из Минска в Ереван. Как фигурант добрался до Белоруссии, следствие не установило.

С апреля 2023 года Юрий Напсо в Россию не возвращался, фактически избегая участия в доследственной проверке. За прогулы в апреле 2025 года его лишили депутатского мандата.

Наталья Белоштейн