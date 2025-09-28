Правительство Ростовской области выставило на аукцион два внедорожника

Правительство Ростовской области продает на торгах два внедорожника Lada-212140. Автомобили находились в пользовании оперативного управления ростовской городской поликлиники №5. Эта информация появилась на сайте регионального правительства.

Обе машины выпущены в 2014 году и имеют пробег 265 тыс. километров и 244 тыс. километров соответственно. Начальная стоимость каждого лота — 398,8 тыс. руб. Чтобы участвовать в торгах нужно внести задаток в размере 10% от этой суммы – 39,8 тыс. руб.

Заявки принимаются с 26 сентября. Документы рассмотрят 29 октября, а 30 октября пройдет аукцион.

Мария Хоперская