Врио главы Новочеркасска назначили Николая Толмачева

В Новочеркасске временно исполняющим обязанности главы администрации города стал Николай Толмачев. Соответствующее распоряжение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь накануне, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Новочеркасска Фото: сайт администрации Новочеркасска

Как следует из документа, господин Толмачев будет руководить муниципалитетом до тех пор, пока депутаты городской Думы не изберут главу города в установленном нормативными актами порядке.

Николай Толмачев родился в городе Константиновске Ростовской области, окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в МВД и юридическом департаменте, а с 2010 года занимал должность замминистра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, а с 2015 по 2020 годы возглавлял ведомство. После работал первым заместителем генерального директора АО «Региональная корпорация развития».

Константин Соловьев