Активы «Ростовводоканала» перешли в доход государства

Тверской суд Москвы передал в доход государства активы АО «Ростовводоканала». По информации ТАСС, речь идет о свыше 116 млн акций, фактическим владельцем которых является осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики РФ и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Суд постановил исковые требования прокуратуры к АО «Евразийский», Светлицкому и Чернышеву удовлетворить в полном объеме», — передают корреспонденты решение судьи.

«Теперь акции возвращаются государству. Это создает основу для системных изменений: модернизации сетей, прозрачного управления, повышения качества воды и надежности водоснабжения», — прокомментировал решение суда губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ», по версии Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

Константин Соловьев