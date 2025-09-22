Глава региона реформировал систему руководства минсельхозом области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь упразднил должность заместителя губернатора, совмещенную с постом руководителя минсельхоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно подписанному указу, аграрное ведомство теперь будет возглавлять руководитель в статусе министра сельского хозяйства и продовольствия. Курировать деятельность ведомства в структуре правительства будет первый заместитель губернатора Алексей Господарев. Решение принято на фоне коррупционных скандалов в региональном минсельхозе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в феврале 2025 года был задержан бывший глава ведомства Константин Рачаловский по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствие считает, что он предоставлял субсидии проблемным предприятиям в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Компании впоследствии обанкротились, нанеся ущерб областному бюджету на 155,2 млн руб.

В июле 2025 года арестовали начальника отдела развития растениеводства региона Николая Ляхова. По данным следствия, он вымогал взятки с сельхозпроизводителей в размере 5% от суммы выделяемых субсидий.

Временно обязанности министра исполняет первый заместитель руководителя ведомства Ольга Горбанева.

Кроме того, губернатор перераспределил полномочия других своих заместителей. Так, кураторство деятельности казачества передано из ведения заместителя губернатора Сергея Бодрякова к заместителю губернатора Михаилу Корнееву. Соответствующий указ также подписан.

